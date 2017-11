L’ASS défaite à l’ultime acte du Championnat arabe des clubs de basketball

Le club libanais du Homentmen a remporté la 30è édition du Championnat arabe des clubs champions en battant son homologue marocain de l'Association Sportive de Salé (ASS) sur le score très serré de 99 à 98, jeudi soir à la salle Fathallah El Bouazzaoui à Salé.

Les hommes de Said El Bouzidi ont beaucoup souffert surtout lors des deux premiers quart-temps face à des Libanais très expérimentés qui ont dominé la rencontre. Lors des dernières minutes du match, l'ASS est parvenue à revenir au score 81-81 encouragée par son public venu en masse.

En prolongation, les co-équipiers d'Abdelhakim Zouita ont perdu par un point d'écart 99 à 98, suffisant aux Libanais pour décrocher leur premier titre ans cette compétition. Ils succèdent au palmarès du tournoi aux Tunisiens de l'ES Sahel, titrés à domicile lors de la dernière édition aux dépens encore une fois de l'ASS.

En match de classement pour la 3e place, le club égyptien d'Al-Jazira a battu la formation algérienne du GS Pétroliers par 95 à 86. En tête avec un point d'écart (20-19) après le premier quart-temps, les Pétroliers ont flanché durant le 2e quart perdu (13-23). En deuxième mi-temps, les Algériens ont tenté de revenir au score mais les Egyptiens ont conservé leur avance au tableau d'affichage pour s'imposer au coup de sifflet final sur le score de 95 à 86.

A l'issue de cette finale, les médailles ont été remises aux trois premières équipes en présence notamment du président délégué de l'ASS, Abderraouf Bentaleb, du président de l'Union arabe de basketball, Ismael Karkaoui et des présidents des unions émiratie et égyptienne de la discipline.

Au total, quatorze clubs ont disputé cette édition, la troisième programmée à Salé, à savoir l'AS de Salé, le Fath Union Sport de Rabat et l'AS FAR (Maroc), la JS Manazeh (Tunisie), El-Jazira (Egypte), Homentmen (Liban), Al-Gharrafa (Qatar), El-Fath (Arabie Saoudite), Al-Ahly (Emirats arabes unis), El-Mahrek (Bahreïn), Nazoua (Oman), Al-Nasr (Libye), Pétrole Sud (Irak) et le GSP d'Algérie.