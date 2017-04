L’ASS consolide son statut de leader en basket-ball

Les amateurs de la grosse balle orange étaient au rendez-vous le mercredi dernier avec la cinquième journée retour du championnat de la division d'Excellence. Une journée qui a permis à tous les clubs hôtes de s'incliner at home, hormis le leader l'ASS qui s'est imposé devant le KACM de Marrakech.

A Casablanca, le WAC s’est incliné devant le CRA sur la marque de 61/78.La défaite en elle-même ne surprend pas, mais le lourd score de 17 pts pose plus d'une question sur cette crise qui n’en finit pas chez les Rouges. Pour rappel les poulains de Aziz Quarouach ont perdu très difficilement lors du match aller à Al-Hoceima 61/58.Le comité directeur du Wydad est appelé à débloquer la situation financière du club avant qu'il ne soit trop tard. A Kénitra dans la salle Saknia, le KAC s’est incliné 64/84 face à un MAS euphorique. Les Fassis avertis, n'ont joué avec le feu en aucun moment de la partie, puisque leur domination fut constante durant les quatre quarts temps. Le joli coup de la journée est à mettre à l'actif de l'IRT qui n'a pas laissé passer sa chance pour dominer les Militaires de l'ASFAR 73/77 et retourner à Tanger avec les deux précieux points de la victoire. Après leur défaite surprise face au FUS de Rabat, l'ASS bien préparée et terriblement motivée a rencontré son homologue du KACM de Marrakech. La rencontre a été dominée de bout en bout par les hommes de Said El Bouzidi sur le score sans appel de 99/78. Quant au FUS de Rabat bien qu'en déplacement, il n'a fait qu'une bouchée de son modeste adversaire du jour l’IRAN sur la marque de 64/33. Il convient de rappeler en dernier lieu que le championnat national de la division d'Excellence poursuivra son bonhomme de chemin samedi 22 courant pour le compte de la sixième journée retour avec des matchs qui valent le détour et notamment ceux mettant aux prises le CRA avec l'ASFAR et le FUS avec WAC.





Programme

Samedi 22/04/2017 à 17h

MAS-IRT

CRA-ASFAR

RSB-ASS

KACM-IRAN

FUS-WAC