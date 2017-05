L’ASFAR et l’ASS basket sanctionnées

Le championnat national de la division d'Excellence s'est poursuivi mercredi dernier pour le compte de la dixième et avant-dernière journée retour. La première observation qui se dégage, c'est que sur les cinq matchs joués, trois ont été remportés en déplacement respectivement par l'IRT, l'ASFAR et le CRA aux dépens de la RSB, du KAC et du KACM.

Après deux revers d'affilée contre le CRA et l'ASS, le MAS de Fès a renoué avec le succès en disposant du FUS de Rabat sur le score de 73/65.Victoire également de l'IRT qui est allé enfoncer la RSB at-home sur la marque de 66/82.

L'ASFAR, avec sa pléiade de bons joueurs, a réussi à engranger les points de la victoire aux dépens d'un KAC souffrant d'une multitude de problèmes. Cette rencontre s’est achevée sur la marque de 72/82.

A noter que l'ASS a perdu son fauteuil de leader suite à une décision de la commission des statuts et règlements sanctionnant le coach Said Elbouzidi lors de la rencontre face à l'ASFAR. Deux points ont été retranchés pour l’équipe slaouie.

L’ASFAR n’a pas été en reste et a été sanctionnée (1 point de moins), et ce après que l’entraîneur du club Labib Elhamrani (3 fautes techniques) a pris part audit match contre l’ASS joué le 1er avril dernier.

Pour ce qui est de la rencontre programmée à la salle Fathallah Bouazzaoui contre l'IRAN, l’ASS, dans un match à sens unique, a enregistré le plus grand score de la saison 120/77.

Par ailleurs, le championnat national de basketball se poursuivra ce samedi à partir de 19 heures pour le compte de la dernière journée avec au programme IRAN-MAS, CRA-RSB, WAC-ASS, FUS-KACM et IRT-KAC.

Il y a lieu de souligner que les résultats des matches enregistrés à l’issue de cette manche n'auront aucune influence sur le classement puisque le MCO, forfait depuis le début de la saison, et la RSB sont déjà en deuxième division. Les huit premiers joueront le play-off, tandis que l'IRAN et le KAC disputeront le play-out.