L’AS FAR, premier club qualifié au dernier carré de la Coupe du Trône

L’ASFAR a encore une fois prouvé sa supériorité dans le match retour des quarts de finale en éliminant l'Olympique Club de Khouribga des compétitions de la Coupe du Trône sur le score de trois buts à un. Cette nouvelle déconfiture de l’OCK, devant quelques trois cents supporters qui ont bravé la canicule pour assister à une rencontre qui a mis à nu la réalité indicible de l’équipe phosphatière à tous les niveaux.

Le match commence par un pressing khouribgui pour surprendre les R’batis. Ainsi, les locaux créent en cinq minutes, deux occasions qui n’ont pas été exploitées. Après, la rencontre tombe dans la monotonie et la médiocrité à cause du repliement des visiteurs en défense, qui se contentent de contre-attaques rapides. Les Phosphatiers incapables de trouver une faille, recourent aux longues passes qui butent contre la défense bien regroupée autour du gardien Bourkadi.

L’Olympique essaye de récupérer ses forces par quelques tentatives, notamment, la frappe d’Ait Bihi (36’) et le coup de tête d’Oggadi(37’) qui a été éloigné des filets par le portier de l’équipe adverse.

Par contre, les passes judicieuses entre les Militaires déstabilisent la défense des Phosphatiers et mettent en danger à deux reprises les buts de Fakhr. L’arbitre Sabri renvoie les 22 protagonistes au vestiaire sur le score nul, zéro à zéro.

Au cours du second half, l’OCK se crée des opportunités en essayant d’atteindre les filets, mais ses tentatives manquent de précision et d’efficacité comme lafrappe d'El Mezgouri (61’).Les minutes défilent rapidement, les amis d’Oggadi commencent à douter. Sous pression, ils deviennent amorphes, prenables et manquent de concentration. Le tournant du match est quand le juge Sabri accorde un penalty aux hommes d’El Amri, transformé par Barahma (63’). Cinq minutes après, les locaux encaissent un deuxième but. La 81’ voit les malheureux khouribguis recevoir un troisième but sur un deuxième penalty.Les carottes sont cuites pour l’OCK qui, groggy, baisse les bras. En effet, l’équipe militaire assure sa qualification en demi-finale en l'absence totale d'une équipe nommée l’Olympique de Khouribga.

A la 90’, le capitaine Youssef Oggadi signe le seul but de l’OCK. L’Olympique tourne la page de la coupe du Trône et cherche la concentration et tente de rectifier le tir.

C.S