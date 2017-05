L’AMPS section Marrakech voit le jour

L’Association marocaine de la presse sportive (AMPS), section Marrakech, a vu le jour vendredi dernier lors de l’assemblée générale constitutive qui a eu lieu au sein de la Maison de la culture Hay El Hassani. Ont pris part à cette assemblée, le représentant de l’association mère, Mohamed El Jeffal ainsi que tous les journalistes, journalistes-photographes et correspondants de la ville ocre affiliés à l’AMPS.

L’ordre du jour de la réunion comportait, en plus du mot du représentant de l’AMPS et du comité d’organisation, la lecture du réglement organisationnel régissant les délégations et les sections ainsi que l’élection du président de la section.

Dans une première allocution, Mohamed El Jeffal a tenu à exprimer sa satisfaction et celle de tous les membres de l’AMPS quant à l’idée de constituer la branche de Marrakech, rappelant les directives et missions de l’association, mettant en avant l’entraide entre les confrères, l’assainissement du milieu et la mise en place de conditions favorables de travail afin d’aboutir à un produit réussi. Et d’ajouter que Marrakech, qui jouit d’une réputation internationale sur le plan événementiel abritant les plus grands événements sportifs, se devait d’avoir une section de l’AMPS pour accompagner l’élan pris pour un développement général de la ville.

A la suite de cette allocution, une lecture a été faite du réglement organisationnel régissant les délégations et les sections, un réglement considéré comme une feuille de route pour la section qui doit suivre et respecter les directives de l’association mère, et ce pour une meilleure représentativité au niveau des délégations régionales.

Après cette lecture, les représentants des différents organismes présents affiliés à l’AMPS ont élu à l’unanimité le confrère Abderrahmane Draiss de la SNRT président de la section de Marrakech, le chargeant de former le comité qui travaillera à ses côtés. Prenant la parole, Abderrahmane Draiss a remercié les confrères pour leur confiance, promettant qu’il œuvrera aux côtés de tous les membres pour faire de la section de Marrakech l’une des plus actives sur le plan national.

Khalil Benmouya