L’AMMC approuve le programme de rachat d’actions de la BCP

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, lundi, une notice d’information relative à un programme de rachat par la Banque centrale populaire (BCP) de ses propres d’actions.

Selon un communiqué de l’AMMC, le programme de rachat porte sur un nombre maximum de 9.112.733 actions (soit 5% du capital), pour un prix maximum d'achat de 351 dirhams et un prix minimum de vente de 189 dirhams, sur une durée de 18 mois à compter du 04 juillet prochain. Le présent programme de rachat, qui sera soumis à l'autorisation de l'Assemblée générale ordinaire (AGO) du 29 juin 2017, consiste à intervenir sur le marché de l’action par l’émission d’ordres d’achat et/ou de vente dans l’objectif de réduire les variations excessives du cours de l’action, rapporte la MAP.

Le rachat d’actions propres intervient également en cas de liquidité du titre s’écartant significativement des niveaux habituels, empêchant la formation normale du cours sur le marché. Au titre de ce programme, les interventions se feront sur le marché central de la Bourse de Casablanca à contre-tendance, en cas de variation excessive du cours sur le marché que ce soit à la hausse comme à la baisse. Cet objectif sera réalisé sans pour autant fausser le bon fonctionnement du marché, Le programme de rachat d’actions que la BCP compte mettre en place sera financé par ses ressources propres, sachant que dans le bilan social arrêté au 31 décembre 2016, la trésorerie active ressort à 8,3 milliards de dirhams (MMDH).

Au cours de la période allant du 04 janvier 2016 au 28 avril 2017, les échanges sur le marché central portant sur le titre BCP ont atteint un total de plus de 21,6 millions de titres. Ces échanges ont cumulé un volume échangé global de près de 5,22 MMDH. Durant la période d’observation, le titre BCP a oscillé entre le cours le plus bas de 214,10 dirhams et le cours le plus haut de 332 dirhams. Le cours moyen pondéré a été de 241,34 dirhams. Le titre a enregistré une performance de 28%.