“Kingsman: le cercle d'or” conserve la tête du box-office

Le film d'action "Kingsman: le cercle d'or", qui était entré directement en tête du box-office la semaine dernière, a de justesse conservé sa couronne ce week-end, au coude à coude avec "Ça". La comédie d'espionnage a récolté 16,93 millions de dollars de recettes entre vendredi et dimanche et accumulé 66,6 millions de dollars depuis sa sortie, selon les chiffres définitifs publiés lundi par Exhibitor Relations.

"Ça", le film d'horreur adapté du célèbre livre de Stephen King, a encore généré 16,90 millions de dollars au moment où les Etats-Unis fêtent Halloween (290,8 millions de dollars depuis sa sortie il y a un mois). Dans le tiercé de tête, le nouveau film de Tom Cruise, "Barry Seal: American Traffic", suit de près avec 16,8 millions de dollars pour sa sortie.

Inspiré de l'histoire vraie d'un pilote et trafiquant de drogue recruté par la CIA, il devance "Lego Ninjago: le film", nouvel opus de la saga Lego qui a amassé 11,6 millions de dollars ce week-end (35,2 millions en deux semaines). Un nouveau venu, "L'Expérience interdite: Flatliners" - remake du film éponyme de 1991 avec Julia Roberts, Kiefer Sutherland et Kevin Bacon - prend la cinquième place avec 6,6 millions au box-office nord-américain jugé décevant par le site spécialisé Box Office Mojo. Il met en scène des étudiants en médecine qui tentent une expérience de mort imminente en provoquant une mort clinique par arrêt cardiaque pour aller dans l'au-delà et en revenir.