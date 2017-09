Kim Kardashian et Kanye West attendent un 3ème enfant, par mère porteuse

Kanye West et Kim Kardashian, l'un des couples les plus célèbres de la planète, attendent un troisième enfant grâce à une mère porteuse, et devraient ainsi avoir une fille, d'après plusieurs médias spécialisés dans la vie des stars mercredi. "Toute la famille est aux anges.

Kim cherchait une mère porteuse depuis des mois et n'a trouvé que récemment la parfaite candidate" pour donner un petit frère ou une petite soeur à Saint et North, les deux premiers enfants du couple, affirme l'une de ces sources.

"Ils veulent que tout soit parfait et que le bébé soit extrêmement sain", et "Kim fournit un régime alimentaire idéal donc tout le monde sait ce que le bébé consomme avant de naître", ajoute cette source.

TMZ indique que bébé numéro trois, qui serait une fille, devrait naître en janvier et que la mère porteuse, qui n'a pas le droit de se teindre les cheveux ou d'aller dans un jacuzzi, a reçu 45.000 dollars.

D'après le site Internet, Kim Kardashian, victime d'un vol à main armé violent cet automne à Paris, souffre d'un problème au placenta qui a créé de sérieuses complications pendant sa deuxième grossesse et aurait pu mettre sa vie en danger lors d'une troisième.

People énumère par ailleurs toute une série d'acteurs qui ont fait appel à des mères porteuses à Hollywood, de Sarah Jessica Parker et Matthew Broderick en passant par Michael Jackson, Elton John et la mannequin vedette Tyra Banks.