Kim Jong-un a-t-il tenté de faire kidnapper Jennifer Aniston ?

C’est une rumeur folle que vient de dévoiler le « National Enquirer». Selon le tabloïd britannique, Kim Jong-un serait un très grand fan de Jennifer Aniston, au point d’avoir essayé de la faire kidnapper ! Le journal révèle que le dictateur nord-coréen regarderait en boucle des épisodes de «Friends», et qu’il aurait fait appel à d’anciens agents du KGB pour suivre Jennifer Aniston lors d’un voyage à Paris, au printemps dernier, dans le but de l’enlever. Le «National Enquirer» ajoute même que suite à l’échec de cette tentative d’enlèvement, Kim Jong-un aurait procédé à une série d’exécutions. Contactée par le site « Gossip Cop », la CIA a préféré rire de ces rumeurs. En effet, ce n’est pas la première fois que le tabloïd dévoile de fausses informations au sujet de Jennifer Aniston.

Pourtant, si l’idée de kidnapper une superstar semble absurde, elle a pourtant bel et bien eu lieu dans le passé. En 1978, Choi Eun-hee, une célèbre actrice sud-coréenne, est kidnappée et emmenée en Corée du Nord pour Kim Jong-il, fils du dictateur Kim Il-sung et père de l’actuel dictateur. Quelques mois plus tard, c’est au tour du réalisateur sud-coréen Shin Sang-ok, l’ex-mari de l’actrice, d’être enlevé. Kim Jong-il, qui adore leurs films, rêve de faire briller le cinéma nord-coréen et leur ordonne de tourner ensemble. Après avoir tourné plusieurs films, Kim Jong-il les autorise à tourner à l’étranger. En 1986, alors qu’ils sont en tournage à Vienne, Shin et Choi arrivent à s’échapper et se réfugient à l’ambassade des Etats-Unis, où ils demandent l’asile politique.