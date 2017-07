Katy Perry accusée de cruauté animale

D'après les informations du Daily Mail, la célèbre California Girl s'est mise en scène avec son chien Nugget pour la nouvelle campagne de publicité de l'enseigne australienne Myer. Le géant de l'industrie s'est associé à la popstar, pour assurer la promotion de son Witness Tour en même temps que celle de leur chaîne de grands magasins.

"Coucou l'Australie ! Je suis Katy Perry, et je suis très heureuse que Myer ait pu amener mon Witness Tour au Pays des Kangourous, déclare-t-elle dans un clip vidéo et audio, diffusé à la radio et sur la Toile. Puis d'ajouter : Allez Nugget, va chercher ton passeport... Il est temps de partir à la chasse aux koalas, Nugget."

Les défenseurs des droits des animaux ont condamné ses propos, qu'ils considèrent comme un véritable affront envers la cause des koalas. "De la part de Katy Perry et de Myer, c'est complètement idiot et déplacé. C'est un vrai modèle pour beaucoup de jeunes et elle sape tout le dur travail qu'on essaie de faire pour encourager les gens à ne pas laisser leurs chiens entrer en contact avec les koalas", s'est plainte Claire Madden, une ancienne starlette de télé-réalité devenue vétérinaire. Sur la Toile, les internautes ont aussi été nombreux à s'indigner de cette blague douteuse, d'autant plus que sur la centaine d'attaques de chiens recensées chaque année envers les koalas, 75% leur sont fatales. Face au bad buzz, l'enseigne australienne a été contrainte de réagir et assure qu'ils "sont en train de faire retirer de leurs publicités les propos qui font référence aux koalas".