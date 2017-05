Katy Perry : Un drôle d'humour

C’est une petite blague qui ne passe pas du tout. Dimanche dernier, Katy Perry a organisé un live sur le réseau social Instagram durant lequel elle a pu discuter en direct pendant une dizaine de minutes avec ses followers et répondre à toutes leurs questions. L’un d’entre eux, pas très fan de sa nouvelle coupe de cheveux blonde et très courte, s’est plutôt contenté de lui faire une remarque qui n’a visiblement pas plus à la star.

« Tes anciens cheveux noirs me manquent beaucoup » a-t-il écrit, et la réponse de Katy a visiblement jeté un froid dans la discussion « Ho, et Barack Obama te manque aussi alors ? » Que voulait-elle dire par là ? Le débat n’en finit plus d’animer les réseaux sociaux.

Ses plus grands fans assurent que la chanteuse voulait simplement évoquer le fait que tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux, une explication plausible, elle qui a toujours été proche de l’ex-chef d’Etat américain et a soutenu Hillary Clinton dans sa campagne. D’autres ont interprété la petite blague comme très raciste, celle-ci faisant peut-être référence à la couleur noire de ses cheveux avec la couleur de peau de l’ancien président américain. La chanteuse n’a pour le moment apporté aucune explication et la polémique persiste sur la toile.