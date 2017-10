Kate Winslet retrouve James Cameron pour la suite d’“Avatar”

Après l'annonce des dates de sorties des quatre prochains volets d'Avatar il y a quelques mois, on découvrait très récemment que sept jeunes acteurs rejoignaient le casting, dont trois d'entre eux pour jouer les enfants de Jake Sully (Sam Worthington) et Ney'tiri (Zoe Saldana). Le casting continue à s’étoffer avec l'arrivée de Kate Winslet, qui retrouvera James Cameron vingt ans après Titanic.

Alors que James Cameron a commencé le tournage simultané de deux des quatre suites, tant attendues et tant repoussées, on ne sait pas encore quel rôle et quel place occupera Kate Winslet, ni si elle apparaitra dans les quatre suites. Il faudra attendre donc décembre 2020, date de sortie de Avatar 2, pour assister à l'arrivée de Kate Winslet sur la planète Pandora.

Rappelons que les trois autres volets sortiront respectivement en 2021, 2024 et 2025. Quand on se souvient du succès de Titanic avec 2,1 milliards de dollars amassés dans le monde et celui, record, du premier Avatar avec 2,7 milliards de dollars, nul doute qu'en retrouvant Kate Winslet, James Cameron compte une nouvelle fois battre les records au box-office mondial. Avant cela, on retrouvera Kate Winslet dans le nouveau film de Woody Allen, Wonder Wheel, qui sortira en janvier prochain, ainsi qu'en novembre avec La Montagne entre nous.