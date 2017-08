Kate Middleton n’est pas Diana : Le biographe de Lady Di met les points sur les i

Plébiscitée par les Britanniques, Kate Middleton est régulièrement comparée à la mère de son époux William, la regrettée Lady Di. Une situation qui agace énormément Andrew Morton, biographe officiel de la princesse des cœurs.

Cessez donc de comparer Kate Middleton à la princesse Diana ! Interrogé par Sky News, Andrew Morton, journaliste auteur de la biographie Diana : Her true story, a affirmé que la duchesse de Cambridge était à mille lieues d’être aussi spontanée, charismatique et passionnée par les œuvres de bienfaisance que sa défunte belle-mère. Alors que Lady Di n’hésitait jamais à partir en voyage de charité seule, Kate, elle, a toujours compté sur la présence de son époux William, notamment dans le cadre de sa récente campagne de sensibilisation à la santé mentale.

"La pauvre Kate a toujours été comparée à Diana. Elle est très différente. Elle et le prince William agissent beaucoup plus en équipe (que Charles et Diana). Si Kate a intégré la famille royale à l’âge de 29 ans, Diana en avait seulement 20. Elle a vécu avec William pendant 7 ou 8 ans et a été introduite à la famille royale avec douceur. Contrairement à Diana qui a été jetée dans la fosse aux lions."

En d’autres termes, Andrew Morton estime que Kate Middleton agit davantage comme une roturière que comme une vraie membre de la famille royale. Beaucoup d’observateurs royaux s’accordent d’ailleurs à dire qu’elle ne correspond en rien aux codes de l’aristocratie et qu’elle n’use pas de son statut de duchesse à bon escient. Il faut dire que depuis plusieurs années, la jeune maman fait surtout les gros titres pour son look vestimentaire et ses coiffures. Une situation, qui si l’on en croit certains, embarrasserait fortement le prince William.