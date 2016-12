Karim El Ahmadi, la rage de vaincre

En football, l’on a l’habitude de faire les éloges des attaquants mais cette fois-ci c’est un milieu de terrain défensif qui mérite tous les égards. Il s’agit de Karim El Ahmadi, pièce-maîtresse dans l’effectif du Onze national et qui a été pour beaucoup dans la qualification du Onze national aux phases finales de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des nations qui aura lieu bientôt au Gabon.

Le sociétaire du club néerlandais de Feyenoord, qui faisait partie de l’équipe nationale des juniors qui avait disputé les demi-finales du Mondial 2005 aux Pays-Bas, veut à tout prix réussir la CAN avec la sélection première. Il n’a pas manqué de le faire savoir, affirmant qu’à 32 ans, il lui sera difficile d’avoir une autre occasion de pouvoir prendre part à une autre échéance majeure avec le Onze national. Pourvu qu’il en aura une autre et notamment lors de la plus prestigieuse des compétitions, à savoir le Mondial russe en 2018.