Kanoun et Kouzkouz, vainqueurs de la 5ème étape du GP national de triathlon

Les triathlètes, Nabil Kouzkouz chez les messieurs, et Karima Kanoun chez les dames, ont remporté dimanche à Essaouira, la 5è étape du Grand Prix national du triathlon.

Chez les messieurs, Nabil Kouzkouz sociétaire de l'Association Amal Inzegane, a occupé la première marche du podium avec un chrono de 1h: 01: 15, suivi d’Amine Farih (01h: 02mn: 28s), alors que Nouamane Srghini s’est adjugé la troisième place avec un chrono de 01h:03:15.

Chez les dames, Karima Kanoun, affiliée à l’Association Amal Inzegane, a su imposer, de nouveau, son style de jeu, en monopolisant la victoire pour la 5è fois consécutive lors de ce Grand Prix, avec un chrono de 01h: 12: 10.

La 2è place est revenue à la triathlète Oumaima Rahmani (01h: 16 : 44), alors que Kawtar Mikou a occupé la troisième marche du podium en réalisant un chrono de 01h: 26: 14.

Dans une déclaration à la presse, Nabil Kouzkouz, déjà vainqueur de l’étape de Nador, a fait savoir que la concurrence a été rude lors de cette compétition qui, a-t-il dit, s’est déroulée sur d’excellents parcours pour la course à pied et celle à vélo.

Ce jeune triathlète s’est félicité, par la même occasion, de l’excellence de l’organisation de cette 5è étape qui a connu un grand engouement de la part du public parmi les habitants de la cité des Alizés.

La triathlète Karima Kanoun a adressé, quant à elle, ses vifs remerciements à la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT) pour l’encadrement technique de ce Grand Prix qui se tient dans d’excellentes conditions, se disant déterminée à persévérer pour réaliser d’autres performances lors des deux prochaines étapes (finale) de cette compétition.

Dans une déclaration à la MAP, Nezha Bidouane, présidente de la FRMSPT, s’est dite fière du bon déroulement de ce GP national qui a démarré de la ville de Mohammedia, en passant par Rabat, Nador, Dar Bouaâza, avant de débarquer à Essaouira.

Il est à noter que la 5è étape du Grand Prix National de Triathlon est organisée par la FRMSPT et le Club Triathlon Essaouira-Mogador, et a comporté trois manches à savoir : une épreuve de natation sur un circuit de 750 m, une course à vélo sur un parcours de 20 km, et une course à pied de 5 km.

Cette nouvelle étape a connu la participation de près de 200 triathlètes marocains et d’ailleurs, notamment de France, Italie, Espagne et d'Angleterre.

Il est prévu à ce que les sixième et septième étapes (Finale) de ce Championnat se dérouleront respectivement, le 4 novembre prochain à Agadir, et le 2 décembre prochain à Dakhla.

Chez les messieurs, les cinq étapes, ont été remportées par Amine Farih (étapes Mohammedia et Rabat), Nabil Kouzkouz (étape de Nador et Essaouira) et Zakaria Hssiki (étape de Dar Bouâaza).

Pour ce qui est des dames, l’athlète Karima Kanoun s’est imposée haut la main, en remportant les 5 premières étapes de cette compétition.