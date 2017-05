Justin Gatlin en tête d’affiche du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme

"Toutes les mesures ont été parfaitement prises pour assurer la réussite de la 10è édition du Meeting international Mohammed VI d'athlétisme, qui se tiendra le 16 juillet au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, a souligné, le responsable pour le plateau des athlètes Wilfried Meert.

Le meeting, qui a intégré la prestigieuse "Diamond League" l'année dernière, "en est à sa 10è édition, il faut donc qu'il soit très réussi", a-t-il dit lors d'un point de presse organisé vendredi à Rabat, tout en affirmant que "toutes les mesures ont été prises pour avoir beaucoup de champions olympiques et du monde et réussir cet événement sportif d’envergure internationale".

M. Meert a également précisé que contrairement aux éditions précédentes, où le meeting se tenait fin mai ou début juin, cette édition aura lieu le 16 juillet, à deux semaines des Championnats du monde à Londres, a-t-il ajouté, notant qu'à cette date les athlètes seront obligés d'être en forme.

Cette édition verra la participation des meilleurs athlètes mondiaux, en l'occurrence l'Américain Justin Gatlin champion olympique du 100m en 2004 et du monde en 2005, le Canadien Andre De Grasse vice-champion olympique du 200m en 2016 et médaillé de bronze sur 100m, l'Américain Clayton Murphy médaillé de bronze sur 800m aux JO de Rio, le Kényan Conseslus Kipruto champion olymique du 3.000m steeple aux même JO.

Côté marocain, Abdelaati Iguider, champion du monde en salle en 2012, médaillé de bronze aux Jeux olympiques la même année et médaillé de bronze aux Mondiaux de Bejing en 2015 et Soufiane El Bakkali (4è aux JO-2016) défendront les couleurs nationales. Chez les femmes, les deux championnes olympiques, la Jamaïcaine Elaine Thompson (championne olympique 100m et 200m en 2016 et championne du monde 4*100m également en 2016) et l'Américaine Muhammad Dalilah (championne olympique en 2016 du 400m) seront également en lice.

Voici, par ailleurs le reste du programme de la Diamond League pour le compte de cette saison:



8 juin: Rome (Italie).

15 juin: Oslo (Norvège).

18 juin: Stockholm (Suède).

1er juillet: Paris (France).

6 juillet: Lausanne (Suisse).

9 juillet: Londres (Grande-Bretagne).

16 juillet: Rabat (Maroc).

21 juillet: Monaco.

20 août: Birmingham (Grande-Bretagne).

Finales:

24 août: Zurich (Suisse).

1er septembre: Bruxelles (Belgique).