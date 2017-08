Julia Roberts : Paul Pogba est un être humain extraordinaire

L'actrice américaine a une nouvelle fois rencontré le milieu de terrain français en tournée avec Manchester United aux Etats-Unis.

Huit mois après avoir fièrement posé aux côtés de la superstar d'Hollywood l'embrassant sur la joue, Paul Pogba a de nouveau croisé le chemin de Julia Roberts. En novembre dernier, l'actrice s'était déplacée en Angleterre pour assister en compagnie de ses enfants à une rencontre de Premier League face à West Ham (1-1). Cette fois, c'est l'international tricolore qui est venu à la rencontre de l'artiste aux Etats-Unis.

En tournée avec les Red Devils en Californie, Pogba a retrouvé Julia Roberts après la victoire de son équipe contre le Real Madrid aux tirs au but (1-1, 2 tab à 1) dimanche. L'occasion pour l'Américaine d'échanger avec le joueur qui a accordé un peu de son temps à ses enfants en leur donnant quelques précieux conseils.

«Il a réchauffé mon cœur. C'est un être humain extraordinaire. J'étais ravie de le voir et mes enfants aussi. Il s'est montré chaleureux et adorable, comme nous l'espérions», s'est réjouit l'actrice qui s'exprimait sur la chaîne TV officielle de Manchester United.