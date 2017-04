Jugée trop photoshopée, Kim Kardashian perd 100.000 fans sur les réseaux sociaux

Suite à la publication de photos non-retouchées de la reine des réseaux sociaux, Kim Kardashian, cette dernière voit son empire virtuel trembler et ses fans se détourner d'elle.

Le mythe des réseaux sociaux s'effondre et la réalité pleine de cellulite de Kim Kardashian frappe de plein fouet ses millions de fans et followers. Les récentes vacances au Mexique ont rapidement viré au drame pour le clan Kardashian-Jenner. Celle qui a construit un empire autour de son corps pulpeux, voit à présent sa notoriété menacée par la publication de photos chocs, prises à la hâtive par des paparazzis en quête d'un nouveau scoop et sans aucun doute vendues à prix d'or. Sur les clichés, les internautes peuvent apercevoir Kim Kardashian de dos et ses fesses marquées par un peu de cellulite.

Les internautes déchaînés ont exprimé leur colère face à ce qu'ils considèrent être une trahison ultime de la part de la belle brune. Dans un excès de confiance, quelques jours auparavant, Kim Kardashian avait tweeté:«Vous vous demandez où je suis... Je suis ici, assise sur la plage avec mon corps irréprochable.» Une remarque dont la visée humoristique a visiblement échappé à un grand nombre de ses fans.

A la suite de ce scandale cellulitique, Kim Kardashian a perdu pas moins de 100.000 followers sur les réseaux sociaux. Une véritable catastrophe car pour la star, Instagram est donc un véritable outil de travail qui lui permet d’arrondir des fins de mois que l'on imagine pourtant pas bien difficiles. En effet, Kim Kardashian touche aux alentours de 500.000 dollars en publicité.