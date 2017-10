Journées de formation organisées par l’AMPS à Marrakech

L’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) et sa section de Marrakech ont organisé, les 20 et 21 du mois en cours, au sein du club de l’Université Cadi Ayyad, une session de formation au profit des journalistes et correspondants sportifs de la ville ocre, sous le thème «Attacher le journaliste et le correspondant à l’identité de la région».

Ont animé cette session, en plus de Badr Eddine El Idrissi, président de l’AMPS et Mohammed El Jeffal, membre de l’association, les universitaires Abdellatif Bensfia, professeur à l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat (ISIC) et Hicham Fath, professeur à la faculté de la langue arabe de Marrakech.

Lors de la première intervention, le professeur Bensfia a insisté, entre autres, sur les mécanismes à suivre, dans un esprit de respect des particularités régionales, pour élaborer un produit intéressant, esthétiquement acceptable aidant davantage le lecteur à la recherche d’une information de qualité.

De son côté, Hicham Fath a traité le volet relatif au lexique utilisé par le commentateur sportif, aux images et métaphores qui en découlent, aux champs lexicaux empruntés aux différents domaines de la vie de tous les jours et surtout de l’influence des jeunes par les commentaires produits.

Les débats qui ont suivis ces deux interventions, animés par Badr Eddine El Idrissi et Mohamed El Jeffal, ont été très fructueux. Ils ont concerné les volets théorique et pratique et ont permis à une panoplie de journalistes et de correspondants d’échanger et de débattre de thèmes importants en relation avec la pratique journalistique.

Lors de la cérémonie de clôture de ces journées de formation à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités, un accord de partenariat a été signé entre le bureau directeur du KACM, représenté par son président Youssef Dahir et l’Association marocaine de la presse sportive, section de Marrakech, représentée également par son président Abderrahmane Draiss.