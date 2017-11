Journées culturelles marocaines à Libreville

L'ambassade du Royaume du Maroc en République gabonaise organisera, du 11 au 15 décembre prochain à Libreville, les Journées gastronomiques et culturelles marocaines, une manifestation qui se veut un cadre d’échange, de partage et de découverte.

Organisées en partenariat avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Royal Air Maroc (RAM) et les opérateurs marocains établis au Gabon, ces journées permettront aux professionnels et au public gabonais de savourer les mets de l’art culinaire marocain et de découvrir l’énorme potentiel culturel et historique offert par la destination Maroc, a-t-on appris vendredi auprès de l’ambassade du Maroc à Libreville. "Cette initiative qui s’inscrit en droite ligne de la vision des deux chefs d'Etat, SM le Roi Mohammed VI et le Président gabonais Ali Bongo Ondimba vient renforcer davantage le partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise, promouvoir les échanges commerciaux entre les deux pays et contribuer à la vulgarisation de la culture, la mode et l’artisanat marocain, à travers la mise en valeur du riche potentiel du Royaume", souligne la même source. Cet évènement se tiendra en présence de représentants des opérateurs touristiques, des membres du gouvernement, de diplomates et de plusieurs personnalités marocaines et gabonaises.

La manifestation offre au public de la capitale gabonaise un programme riche et varié avec des expositions d'artisanat, de tableaux d'art plastique et photographique, un défilé caftan marocain, aux côtés d'une variété de concerts musicaux notamment de la musique andalouse et gnaoua, outre une soirée de dégustation des différents mets et plats de la riche gastronomie marocaine.