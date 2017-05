Journée tronquée en Botola 1 : Les choses devraient se préciser en bas du tableau

La 28e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se déroulera ce dimanche avec beaucoup de suspense notamment en bas du tableau, puisque la rencontre du leader est reportée à mercredi prochain à cause de sa participation africaine. Tous les matchs débuteront à 16h30, et ce pour garantir l’égalité des chances à toutes les équipes.

A Kénitra, le KAC sera à rude épreuve face au DHJ. Derniers au classement avec 21 points, les locaux ont presque perdu toute chance de fuir la zone de relégation, mais, ne serait-ce que pour sauver la face, ils tenteront de faire un bon match, même si la mission sera difficile devant un adversaire qui vise la deuxième place qualifiant à la Ligue des champions.

A Kasbat Tadla, le sort de la JSKT ne sera pas meilleur en recevant l’AS FAR au stade municipal. Avant-derniers avec 24 points, les Tadlaouis sont conscients du fait que leur destin n’est plus entre leurs mains et que malgré une probable victoire, ils doivent attendre un faux pas des autres mal classés pour pouvoir encore espérer rester dans la cour des grands. Une tâche d’autant plus difficile que leur adversaire du jour, ayant retrouvé son rythme de croisière, a encore un œil sur la quatrième place qui lui garantirait une participation continentale.

A Casablanca, le Complexe Mohammed V abritera la rencontre Raja-CRA. Les Hoceimis, 13e avec 28 points, sont menacés de relégation et tenteront, lors de cette confrontation, de profiter de la crise que traverse le RCA pour s’adjuger les points de la partie. En face, malgré cette mauvaise situation, les hommes de Fakhir sont convaincus qu’il n’y a que la deuxième place qui peut leur faire oublier les déboires de la saison.

A Marrakech, une autre rencontre qui concerne le bas du tableau opposera le KACM au CAK. Les coéquipiers d’El Fakih, après deux victoires successives, comptent sur les trois points de la partie pour sortir de la zone rouge. De l’autre côté, ayant trois unités d’avance sur son adversaire du jour, le CAK ne se laissera pas faire et tentera à son tour d’obtenir une victoire qui l’éloignerait définitivement de la relégation.

A Agadir, le Hassania croisera le fer avec le MAT. Avec respectivement 32 et 30 points, ce sont les Tétouanais qui seront sous pression puisqu’ils n’ont pas encore assuré leur maintien parmi l’élite. Le HUSA, avec un nouveau staff, cherchera à terminer la saison sur une bonne note pour mieux préparer la saison prochaine.

Les rencontres OCS-WAC et FUS-OCK sont reportées à mercredi prochain à cause de la participation du WAC et du FUS aux compétitions africaines.