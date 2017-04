Journée sportive en faveur des pensionnaires de la prison de Bouarfa

Une journée sportive a été organisée en faveur des pensionnaires de la prison locale de Bouarfa dans le cadre de la 17-ème Caravane nationale du sport pour tous, qui a fait escale jeudi dans cette ville de l’Oriental.

Les participants à cette initiative, visant à promouvoir l’activité physique à grande échelle, ont bénéficié d’activités sportives et de distraction touchant notamment le football, le handball, le volleyball, le basketball et les arts martiaux en présence d’anciens joueurs internationaux dont Hmadi Hmiddouch, Kamal Smiri, Hamid el Hazzaz et Khalid Abyad.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la prison locale, Khalid El Bouacher, a indiqué que cette manifestation sportive s’inscrit dans le cadre de la mise en application du partenariat liant la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) et la Fédération marocaine du sport pour tous (FRMST) visant la promotion de l’activité physique au sein des prisons pour une vie saine et une meilleure réintégration dans la société.

Une initiative similaire avait été organisée en mars dernier à Khouribga par la FRMST et la DGAPR en faveur des détenus des établissements pénitentiaires de la région de Béni Mellal-Khénifra.

La commune Beni Tejit (province de Figuig) a connu également l’organisation d’une manifestation sportive dans le cadre de la même caravane pour sensibiliser le grand public à l’importance de la pratique du sport.

Pas moins de 2.000 personnes ont pris part à cette initiative qui a porté notamment sur des épreuves de football, de basket-ball, de volley-ball, de handball, de pétanque, de marche, d'arts martiaux et de jeux traditionnels.