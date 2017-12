Près des trois tiers des personnes ayant au moins une incapacité totale n'ont aucun niveau d'instruction, indique le Haut-Commissariat au plan (HCP) dans une note d'information publiée dimanche à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées.

Ainsi, 71,5% des personnes en situation de handicap sont analphabètes alors que 14,7% ont pu atteindre le niveau primaire, 8% le secondaire et 1,2% le supérieur, au lieu de 36,5%, 28,2%, 25,5% et 6,2% respectivement pour le reste de la population, précise le HCP, sachant qu'au niveau national, 36,9% de la population en 2014 n’avaient aucun niveau d'instruction, 28% le primaire, 24,3% le secondaire et 6,1% le supérieur.

Leur participation dans la vie active est faible, relève la note, notant que plus de 9 personnes à incapacité totale sur 10, soit un total de 94,7% sont inactives, alors que 3,9% sont des actives occupées et 1,4% en chômage au lieu de 65,3%, 29,1% et 5,6% respectivement pour le reste de la population.

S'agissant de la situation familiale, 43,5% des personnes à incapacité totale sont célibataires, alors que 33,8% sont mariées, 20,1% veuves et 2,6 divorcées, indique la même source, faisant observer que ces proportions s'élèvent respectivement à 53,3%, 41,5%, 3,7% et 1,5% chez le reste de la population.

Par ailleurs, la note fait ressortir que les personnes à incapacité totale vivant seules représentent 3,4% avec uniquement 37,8% en âge d'activité et 62,2 âgées de 60 ans et plus, ajoutant que 63,2% des personnes à incapacité totale vivent dans des ménages de 5 personnes et plus, alors que 14,1% dans des ménages de 4 personnes, 11,1% des ménages de 3 personnes et 8,2% des ménages de deux personnes.

En 2014, le nombre des personnes en situation de handicap s'élevait à 1.703.424 personnes, avec un taux de prévalence de 5,1% au niveau national, rappelle le HCP à l'occasion de cette Journée, notant que 393.919 personnes parmi elles souffraient d'une incapacité totale à effectuer au moins une des six activités de la vie quotidienne, soit 23,1% de la population en situation de handicap et un taux de prévalence de 1,2% au niveau national. Près de 51,7% des personnes à incapacité totale sont de sexe masculin et 55,6% vivent en milieu urbain.

Célébrée le 3 décembre de chaque année, la Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées à travers le monde dans toutes les sphères de la société et du développement et à accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle.