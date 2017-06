Journée de sensibilisation sur la triche aux examens

« Réussissons ave honneur et mérite». C’est le thème de la rencontre qu’a organisée vendredi dernier la direction provinciale de l’Education nationale d’El Fida-Mers Sultan au lycée Fatima Ezzahra.

Cette journée intervient à quelques jours des examens de fin d’année pour sensibiliser les élèves et les parents sur la triche et la fraude particulièrement au baccalauréat. Elle a été animée par le directeur provincial en présence d’intervenants relevant du Conseil des oulémas de la préfecture El Fida-Mers Sultan, du Forum de la citoyenneté, de la section provinciale de la Fédération des associations des parents d’élèves et d’un représentant de l’orientation scolaire et professionnelle.

Toutes les interventions ont appelé à combattre la fraude par tous les moyens en commençant par une forte sensibilisation particulièrement pendant les périodes précédant les examens et mis l’accent sur le principe de l’égalité des chances. De même que les participants ont mis en avant le rôle que doivent jouer tous les intervenants dans le système d’éducation et les efforts à fournier pour inculquer aux élèves des valeurs telles l’honnêteté et la loyauté.

Les participants à cette journée de sensibilisation ont pris, par ailleurs, acte des mesures et dispositions de la loi 02.13 contre la fraude entrée en vigueur, depuis le 19 septembre 2016.