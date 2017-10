Journée de sensibilisation à Oujda sur la situation et les droits des personnes âgées

La coordination régionale de l'Agence de développement social dans l’Oriental a organisé, vendredi à Oujda, une journée de sensibilisation sur la situation et les droits des personnes âgées. Initiée en partenariat avec la coordination régionale de l’Entraide nationale et le conseil local des oulémas d’Oujda, dans le cadre de la campagne nationale en faveur des personnes âgées qui prendra fin le 15 octobre courant, cette journée a été l’occasion pour insister sur le rôle que joue cette catégorie sociale dans la cohésion familiale et sociale.

L’accent a été mis, à cet égard, sur l’impérieuse nécessité de conjuguer les efforts des différents intervenants pour protéger et promouvoir la situation de personnes âgées tout en assurant leurs droits et dignité. La journée de sensibilisation a constitué aussi l’opportunité pour mettre en avant la mission de l’école concernant l’éducation aux valeurs d’entraide et de solidarité au sein de la société, ainsi que pour souligner l’importance des services louables rendus par ces personnes à la société et les expériences qu'elles ont accumulées et qui peuvent être mises à profit.

Placée sous le signe '’Les personnes âgées…un trésor au foyer’’, la 3ème campagne nationale en faveur des personnes âgées, vise à consolider les valeurs sociales d'entraide et de solidarité, à combler le fossé existant entre les générations, et à préserver les droits de cette catégorie sociale.

Selon des données du Haut-commissariat au plan (HCP), la moyenne des personnes âgées au Maroc est passée de 7,2% en 1962 à 9,6% en 2014, soit de 830.000 à 3,2 millions au total.

Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans au Maroc va atteindre 6 millions à l’horizon 2030 et 10 millions en 2050, ce qui constitue de grands défis au niveau du développement du pays et du respect des droits de cette catégorie sociale.