Journée d'information de Tanger-Med au profit des entreprises agroalimentaires

L'autorité portuaire de Tanger-Med a organisé une journée d'information, vendredi à Agadir, au profit des entreprises agroalimentaires de la région Souss-Massa.

Placée sous le thème: «Tanger-Med, plateforme au service de l’export marocain», l'évènement s’inscrit dans le cadre des rencontres régulières organisées avec les clients et les partenaires, a indiqué le directeur du port Tanger-Med passagers et roulier, Hassan Abkari.

Dans son intervention, M. Abkari a mis en exergue les performances réalisées sur les terminaux à conteneurs du port-Tanger qui viennent confirmer les niveaux de productivité atteints, ainsi que la compétitivité offerte par la plateforme portuaire pour le traitement des flux conteneurisés et des flux logistiques sur le Détroit, rapporte la MAP.

Tout en assurant les clients et les partenaires de l'engagement constant de l'autorité portuaire à les soutenir pour favoriser les exportations des produits marocains, M. Abkari a évoqué les mesures prises pour faciliter ces flux après la nouvelle directive de l'Union européenne relative à l'exigence d'un certificat attestant que les exportations répondent aux exigences instaurées par l’Union.

Cette manifestation a été marquée en outre par un exposé de l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE) sur les mesures d'appui pour la promotion des exportations marocaines en cette période de démarrage de la campagne agricole, en impliquant l'ensemble des maillons de la chaîne d'exportation.

L'objectif est de renforcer, indique-t-on, la position du produit marocain sur les marchés traditionnels, mais aussi la pénétration de nouveaux marchés à fort potentiel.

Par ailleurs, des présentations ont été faites par les autorités portuaires d'Algeciras et Motril qui ont souligné l'importance de leur localisation stratégique dans le Détroit, leurs capacités pour les communications et le commerce, entre les continents européen et africain, ainsi que sur leur vision stratégique.

L'accent a été également mis sur le dispositif mis en place pour permettre la fluidité du trafic des exportations marocaines après la nouvelle directive européenne.

Dix ans après son inauguration, Tanger-Med s'est imposé comme premier port d’exportation au Maroc et l'un des passages les plus importants du commerce international.

Ce complexe portuaire a pour objectif de développer une plateforme portuaire performante et intégrée autour des activités complémentaires de transbordement, d’import-export, et de logistique à valeur

ajoutée.