Journée d’étude sur le système éducatif à Guelmim

Des experts de l’éducation et de la formation ont mis en exergue, jeudi à Guelmim lors d’une journée d’étude, le rôle de l’orientation scolaire comme porte d’entrée pour la réforme du système éducatif. Le développement de la pratique professionnelle en matière d’orientation scolaire constitue une porte entrée pour l’institutionnalisation de la gouvernance dans ce secteur où l’aspect personnel continue de dominer en grande partie sur le travail, a indiqué le directeur de l’Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de la région de Guelmim-Oued Noun, Abdellah Bouarfa, lors de cette rencontre.

Selon lui, le moment est opportun pour l’institutionnalisation de la gouvernance, notant que cette action permettra le développement du système éducatif et la préservation des données relatives à l’orientation pédagogique.

Pour sa part, le chef du projet de développement du système de l’orientation scolaire et professionnelle au ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelmajid El Mourabit, a rappelé les grands axes de la Vision stratégique de la réforme de l’enseignement 2015-2030. La Vision stratégique, a-t-il fait observer, confère à l’orientation scolaire un rôle nouveau dans la perspective de lui permettre d’assurer sa mission du soutien pédagogique durable.

Pour cet expert, ladite stratégie vise également le renouvellement des mécanismes adoptés en matière d’orientation scolaire, ainsi que le développement et le renforcement de la formation continue au profit des cadres, notant que cette réunion offre l’occasion pour le partage et l’échange des idées sur ce genre de questions.

Initiée par l’AREF de la région de Guelmim-Oued Noun sous le thème "Les mécanismes de développement de la pratique professionnelle dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle", cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel d’actions pour l'orientation scolaire et professionnelle.