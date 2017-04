Journée africaine de l’emploi à Agadir

La ville d’Agadir abritera le 29 avril 2017 la première édition de la Journée africaine de l’emploi (JADE) organisée par le Centre africain de recherche sur l’innovation et le développement (ARCID) et en partenariat avec l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG), Université Ibn Zohr.

Cet événement est une occasion pour traiter les questions de l’employabilité en Afrique. Pour le président d’ACRID, Dr. Rachid Oumlil, cette rencontre «vient pour asseoir les initiatives de partenariat et promouvoir le dynamisme du Maroc vers les pays africains».

Pour les organisateurs, JADE reste un rendez-vous qui a pour objet de proposer d’exceptionnelles opportunités d’emploi et de recrutement en Afrique et pour l’Afrique. Les cadres et les jeunes diplômés auront donc l’occasion de rencontrer les principaux organismes de recrutement, des entreprises et des partenaires de l’emploi et de la formation au niveau africain.

Il s’agit «d’assurer aux entreprises des échanges enrichissants avec des profils à hauts potentiels académique et professionnel en mettant directement les entreprises et les candidats en quête de véritables opportunités en Afrique». Plusieurs entreprises seront au rendez-vous pour une prospection de profils adéquats aux exigences de leurs pays, et ce au travers des simulations de recrutement.

Pour répondre à ses objectifs, JADE permet aux visiteurs d’assister aux conférences, aux ateliers de coaching, de workshops. Après la conférence inaugurale sur «L’employabilité en Afrique», les participants et visiteurs seront au rendez-vous avec un panel de discussions animé par des experts sur : les enjeux de l’employabilité en Afrique ; les métiers d’avenir en Afrique ; les opportunités de l’emploi en Afrique et enfin les compétences dédiées aux emplois en Afrique.

De même, cette édition a programmé trois ateliers aux thèmes variés tels que les nouvelles techniques de recrutement, l’auto-entrepreneuriat africain, des coachings collectifs et simulations de recrutement.