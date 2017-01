Jordan Ayew : Le plus important, c'est l'équipe

Hervé Renard

(Sélectionneur du Maroc)

Mon seul regret est de n’avoir donné la victoire à tout ce groupe professionnel

‘’Nous avons eu affaire à une équipe très forte qui a su développer un bon football sur un terrain impraticable. C’est une équipe qui sait laisser passer la tempête pour réagir ensuite. Nous n’avons pas démérité et mon seul regret est de n’avoir donné la victoire à tout ce groupe professionnel, joueurs et staff, qui a travaillé dur, mais aussi au peuple marocain qui nous attendait. Sincèrement, je suis fier de tous les joueurs. Ils étaient exceptionnels et ont fait montre de rigueur et de volonté certaines. On part de loin et nous devons être fiers de ce que nous avons accompli’’.



Hector Cuper

(Sélectionneur de l’Egypte)

La chance a été de notre côté

‘’C’était un match ouvert et à suspense ! C’était très difficile car nous avons affronté une grande équipe mais la chance a été de notre côté. L’équipe marocaine regorge de joueurs talentueux qui ont tout l’avenir devant eux, menés par un grand entraîneur qui a réussi à mettre en place une équipe solide et homogène. Notre objectif et d’aller le plus loin possible dans cette compétition’’.



Avram Grant

(Sélectionneur du Ghana)

Nous n'avons pas si bien joué mais nous avons bien défendu

"A chaque match on voit notre bonne santé physique, notre finesse, s'améliorer. C'est arrivé au bon moment, pour les quarts de finale. Nous étions en forme au bon moment. Et on a aussi joué sur un bon terrain. Je ne peux pas dire que c'est l'essentiel dans un match, mais c'était beaucoup mieux en tout cas. Nous n'avons pas si bien joué mais nous avons bien défendu. Ils auraient pu marquer en 1re mi-temps. Mais les joueurs ont été calmes jusqu'à la pause. On a corrigé les fautes qu'on a commises et la 2e période a été totalement différente. Nous avons joué un bon football. A mon avis, les deux buts que nous avons marqués sont fantastiques. Au moment où nous nous sommes endormis, ils ont aussi mis un but fantastique. La RDC est vraiment une belle équipe, bien organisée, avec de bons joueurs. Ils ont marqué beaucoup de buts jusqu'à maintenant mais on les a bien bloqués".



Florent Ibenge

(Sélectionneur de la RD Congo)

Il ne faut pas tout jeter aux orties et puis corriger

"C'est difficile mais cela reste le football, il faut savoir assumer. On ne peut pas toujours gagner. On a mis tous les ingrédients pour pouvoir le faire. On savait qu'il fallait jouer contre cette équipe du Ghana, qu'il ne falait pas attendre. Malheureusement, il fallait mettre encore un peu plus de rythme en 1re période. Même comme cela, on s'est créé beaucoup d'opportunités. On n'a pas su concrétiser dans la surface de vérité, là où on a été réaliste ces derniers temps. En seconde période, j'ai alarmé tout le monde. Cette équipe allait nous endormir. On s'est fait avoir sur le premier but. Ce n'est pas une action magnifiquement construite des Ghanéens mais une perte de balle de notre côté. On a réussi à revenir au score mais on n'a pas su repartir de l'avant. (Sur l'expérience du Ghana) Oui mais c'est notre maladresse surtout, si on marque nos buts l'expérience n'est plus là. (Sur le bilan du tournoi et l'avenir) Il ne faut pas tout jeter aux orties et puis corriger. Je crois qu'on avance beaucoup plus vite quand il y a une défaite que quand il y a une victoire. On n'oublie pas qu'on est un peu en avance. La CAN-2015, c'était un miracle, on ne devait pas y être. L'objectif c'était d'être dans cette CAN, on a pris goût pour pouvoir aller au bout. On n'y est pas allé mais maintenant il ne faut pas oublier l'autre objectif: le Mondial-2018. Il faut absolument qu'on y aille."