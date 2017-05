Jolie prête à accorder une seconde chance à Pitt

Plus de huit mois maintenant que le feuilleton du divorce entre Angelina Jolie et Brad Pitt tient en haleine les rédactions du monde entier. Et si l’on pensait que l’interview accordée récemment par l’acteur de 53 ans au magazine GQ allait enfin permettre aux deux stars de se dire adieu plus apaisés, il n’en est rien.

Car le site HollywoodLife.com vient de faire une révélation pour le moins détonante. Les confessions de Brad Pitt sur ses dépendances à la drogue et à l’alcool ont eu un effet bœuf sur l’actrice de 41 ans. Au point qu’elle serait prête à lui redonner une chance : « Angelina est heureuse qu'il puisse surmonter certaines de ses habitudes malsaines qui ont joué un rôle dans la déchirure de leur famille », a ainsi expliqué une source proche de l’interprète de Lara Croft au cinéma. Et d’ajouter : « Elle essaye de rester ouverte à de nouvelles idées et la pensée de se remettre ensemble lui a traversé l'esprit. Elle aimera toujours Brad et sent que tout est possible pour son avenir et celui de sa famille. L'interview a été un pas dans la bonne direction. ».

Des confidences ô combien ahurissantes au regard de la virulence avec laquelle Angelina Jolie a cloué au pilori son ancien compagnon dans les semaines qui ont suivi l’annonce du divorce pour des « différences irréconciliables sur l’éducation de leurs enfants ». L’acteur était notamment suspecté d'avoir eu un comportement violent envers son fils Maddox lors d'un vol entre la France et Los Angeles. Des accusations dont Brad Pitt a été blanchi en novembre par le FBI et les services de protection de l'enfance de Los Angeles.

Depuis, les deux acteurs ont signé un accord pour que les informations sur leur divorce restent confidentielles et c’est au compte-gouttes qu'elles arrivent. Mais tout porte à croire qu’en ayant décidé d’offrir un spectacle moins belliqueux pour protéger leurs enfants, les ex-Brangelina ont fini par retrouver un terrain d’entente sur lequel des cendres encore incandescentes n’attendaient qu’un nouveau souffle pour relancer le feu de la passion. Affaire à suivre, plus que jamais.