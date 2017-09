Johnny et Laeticia Hallyday ouvrent leur maison aux rescapés de l'ouragan Irma

L'ouragan Irma a dévasté les îles antillaises. Le bilan humain fait état d'au moins neuf morts, sept disparus et 112 blessés.

Ce samedi 9 septembre, 60% des maisons sont désormais inhabitables à Saint-Martin.

Toute aide est donc la bienvenue et certaines personnalités, la destination étant très prisée, ont répondu à l'appel.

L'animatrice Alessandra Sublet a lancé l'initiative ce vendredi 8 septembre sur son compte Twitter: «À St Barth nous cherchons des propriétaires de maison qui pourraient accueillir les habitants! Beaucoup ont perdu la leur et José arrive».

Plusieurs internautes ont répondu, soumettant les noms de Johnny Hallyday et sa femme Laeticia, grands habitués de Saint-Barthélemy.

La réponse ne s'est pas fait attendre: «Il (Johnny Hallyday) a déjà ouvert sa maison», a indiqué un proche du couple à l'AFP.

Leur villa située au Nord de l'île est en partie endommagée, mais le reste serait habitable.

Il y a quelques jours, Læticia Hallyday partageait son inquiétude via son compte Instagram où elle est très active.