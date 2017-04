Johnny Hallyday courageux face à la maladie

Le courage de Johnny Hallyday face à la maladie. Atteint d'un cancer comme vous le révélait Closer, le rockeur suit très assidument son traitement contre la maladie. Il n'oublie pas pour autant de s'éclater avec ses proches comme le révèle l'un de ses musiciens. A 73 ans, Johnny Hallyday ne se laisse pas abattre. "Johnny a décidé que rien ne l'empêcherait de vivre exactement comme avant, et même, parfois, encore plus intensément" confie son musicien au magazine VSD. Johnny Hallyday s'est notamment fait quelques cadeaux pour garder le moral. Il s'est acheté une nouvelle Bentley et une Maserati. "Il faut le faire rire encore, et toujours. Les potes qui viennent lui offrent leur énergie et il adore ça", a conclu son ami.