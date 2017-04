Jessica Chastain dans le jury du 70ème Festival de Cannes

Jessica Chastain sera membre du jury du 70ème Festival de Cannes (17-28 mai) présidé par le réalisateur espagnol Pedro Almodovar, a annoncé vendredi le délégué général de la manifestation Thierry Frémaux.

L'actrice et productrice américaine, qui jouait notamment dans le film "The Tree of Life" de Terrence Malick couronné par la Palme d'or en 2011, est le premier membre du jury rendu public par les organisateurs pour cette édition dont la sélection officielle a été dévoilée jeudi. "Pour ce 70ème anniversaire, il y a des gens qui font partie de l'histoire du festival, ou qui ont été découverts par le festival, et qu'on a envie d'avoir près de nous", a dit Thierry Frémaux à la radio France Inter. Il n'a pas dévoilé le nom des autres membres du jury (qui en comptait neuf ces dernières années) mais informé qu'il serait "composé d'hommes et de femmes à parité".

Jessica Chastain "a littéralement été découverte par le Festival: première apparition, Palme d'or dans «Tree of Life»", a rappelé Thierry Frémaux. Agée de 40 ans, Jessica Chastain a été remarquée dans des films comme "Take Shelter", de Jeff Nichols, ou "Insterstellar", de Christopher Nolan. Elle sera bientôt à l'affiche du premier film en anglais de Xavier Dolan, "The Death and Life of John F. Donovan". Elle avait ouvert la 69ème édition du Festival de Cannes l'an dernier aux côtés de l'acteur français Vincent Lindon.

Le réalisateur Roman Polanski, pour le moment non retenu dans la sélection officielle, est "encore au travail", a affirmé le délégué général du festival. "Il a terminé de tourner en décembre dernier. J'espérais jusqu'à la dernière minute qu'on le verrait quand même", a-t-il expliqué, précisant que la date limite pour présenter un film était "la veille de l'ouverture". "D'après une histoire vraie", le prochain film de Roman Polanski, Palme d'or en 2002 pour "Le Pianiste", est une adaptation du livre éponyme de Delphine de Vigan avec Emmanuelle Seigner et Eva Green.