Jennifer Lopez veut céder son duplex

Jennifer Lopez ajuste son portefeuille d'actifs immobiliers. Après avoir dépensé quelque 28 millions de dollars pour une propriété de plus de trois hectares dans le quartier huppé de Bel Air à Los Angeles, la chanteuse de 48 ans souhaite désormais se séparer de son duplex new-yorkais qu’elle a acheté il y a seulement trois ans, pour un peu plus de 20 millions de dollars. C'est l'agence Modlin Group qui est chargée de trouver un repreneur.

La star en demande aujourd’hui 27 millions de dollars, comme le rapporte le New York Times. Situé au sommet d'une tour entre Madison Square Park et la Cinquième avenue, au cœur de Manhattan, l’appartement de 600 mètres carrés habitables comprend notamment quatre chambres, six salles de bains ainsi que quatre terrasses de 300 m² au total.

Le penthouse de 15 pièces dispose également de son ascenseur privatif. Les meubles, mélange éclectique d'art contemporain et d'ancien, ne sont cependant pas inclus dans le prix de vente. Autre information utile pour les futurs acquéreurs: les charges s'élèvent à près de 18.000 euros par mois.

Le patrimoine immobilier de "JLo" ne se limite pas à ce duplex. La star a aussi mis la main en 2013 sur une luxueuse maison dans les Hamptons, à proximité de New York. Une propriété de plus d'un hectare pour laquelle elle a dépensé 10 millions de dollars. Jennifer Lopez fait partie des 100 célébrités les mieux payées au monde (65e), avec un salaire annuel estimé à 38 millions de dollars, selon Forbes.