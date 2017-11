Jennifer Lopez se confie sur son nouvel album en espagnol

Alors qu'elle enchaîne actuellement avec le single "Amor Amor Amor", Jennifer Lopez vient de se confier sur son nouvel album en espagnol. Il s'intitulera "Por Primera Vez" et contiendra notamment un duo avec Nicky Jam : "Je veux toujours travailler avec de nouveaux artistes".

Jennifer Lopez veut à tout prix faire oublier l'échec de "A.K.A". Et alors qu'Enrique Iglesias ou Luis Fonsi ont fait danser le monde entier, la bomba latina a eu envie de publier le successeur de "Como Ama una Mujer", paru il y a dix ans déjà. Ses fans se réjouissent donc à l'idée d'écouter son nouvel album en espagnol, teasé depuis plusieurs mois déjà. « Il s'agit de la façon dont nous sommes toujours en train de nous réinventer, de faire l'expérience des choses pour la première fois, peu importe votre âge. Il y a toujours un nouveau départ», a déclaré JLo dans une interview pour HOLA! USA pour expliquer le titre de l'album, "Por Primera Vez". Emmené par le hit "Ain't Your Mama" puis "Ni Tú Ni Yo" avec Gente de Zona, le disque est actuellement porté par le titre "Amor Amor Amor", enregistré avec Wisin.

Au programme ? «Ce que j'aime le plus c'est que c'est la musique joyeuse. Ça sonne joyeux et festif, et oui il y a trois ou quatre ballades» a expliqué JLo. Et "Por Primera Vez" sera l'occasion pour Jennifer Lopez de se renouveler. «Je veux toujours travailler avec de nouveaux artistes et faire de nouvelles choses, travailler avec celui qui capte le son du moment. Parce que c'est ce qui m'excite en tant qu'artiste, musicienne et chanteuse, continuer d'essayer de nouvelles choses», a expliqué la chanteuse, qui en plus de Gente de Zona et Wisin, annonce un duo avec l'artiste reggaetón Nicky Jam. «Que je chante ou que je joue la comédie, je me dis "Est-ce que je fais ça mieux qu'avant ? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'avance?". Personne ne veut faire la même chose encore et encore, et rester bloquer», a renchéri l'interprète de "If You Had My Love".

18 ans après la sortie de sa première chanson en espagnol, Jennifer Lopez est heureuse désormais de renouer avec cette langue. «Il y a simplement quelque chose qui est plus romantique, plus passionnel pour moi. Et c'est une partie essentielle de ce que je suis. J'ai l'impression que je chante mieux en espagnol», a souligné la chanteuse qui prolongera sa résidence à Las Vegas l'an prochain.