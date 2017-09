Jennifer Lopez s’engage contre le cancer

Jennifer Lopez est une femme engagée et le prouve une nouvelle fois. La superstar n’excelle en effet pas seulement dans le chant, la danse et en tant qu’actrice et productrice, elle est une aide précieuse pour les causes importantes et les plus défavorisés.

Pour preuve, elle prend son rôle d’ambassadrice pour la Women’s Cancer Research très au sérieux et se lance dans une nouvelle campagne pour aider la recherche. C’est avec le magasin Saks Fifth Avenue qu’elle s’est associée afin de récolter des fonds pour la campagne 2017 Key To The Cure, soit, en français, une clé pour le traitement.

C’est en effet la 19e campagne du genre et Jennifer Lopez a choisi de créer une ligne de t-shirts en édition limitée, et en partenariat avec la maison de couture Missoni.

«C’est un honneur de dessiner le t-shirt Key To The Cure pour Saks Fifth Avenue. Cette année marque mon 20e anniversaire en tant que directrice créative pour Missoni et quelle meilleure façon de le célébrer qu’en rejoignant cette incroyable ruche de designers qui ont utilisé leurs voix créatives pour soutenir une cause aussi extraordinaire», a fait savoir la styliste de renom, ravie de travailler avec Jennifer Lopez, Angela Missoni.