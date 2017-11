Jennifer Lopez produit une série télé sur la danse

La bomba latina n’arrête jamais. A 48 ans, elle est carrément hyper active et déborde de projets. Dernier en date, une série télé autour de la danse qui devrait voir le jour dans quelques semaines sur une chaîne américaine.

Il faut désormais se rendre à l’évidence, Jennifer Lopez est devenue une personnalité incontournable dans le monde de la musique, du cinéma et de la télé. Peut-être aussi bientôt en politique … qui sait ? La star d’origine portoricaine est en effet sur tous les fronts depuis quelques semaines. Récemment par exemple, elle a redoublé d’efforts pour venir en aide à ses compatriotes. L’île de Porto Rico a en effet été frappée par un ouragan et la bomba latina a pris les commandes des actions de soutien et de solidarité. Elle a entre autres organisé deux concerts géants à Los Angeles et Miami et également prononcé un discours très remarqué aux côtés du gouverneur de l’Etat de New York. Peut-être qu’il s’agissait là d’une répétition en condition réelle pour une future campagne politique de Jennifer Lopez ? Ou bien un rôle de Première Dame dans la fameuse série House of Cards ?

Jennifer Lopez s’investit énormément en ce moment et le nouveau projet artistique qu’elle vient de dévoiler devrait ravir les fans que nous sommes. L’interprète du tube «Ni tu ni yo» va en effet reprendre ses habits de productrice télé et passer derrière la caméra pour lancer une nouvelle série. En collaboration avec la grande chaîne américaine NBC, le programme centré sur l’univers de la danse devrait s’intituler «A step away».