Jennifer Lawrence tentée par Mystique

Alors que l'avenir de Jennifer Lawrence au sein de la saga X-Men est à ce jour très incertain, il semblerait néanmoins que la comédienne soit prête à reprendre du service dans le costume de Mystique. Durant la promotion de Passengers, bientôt dans les salles, la comédienne a en effet révélé au micro de MTV International qu'elle adorerait reprendre le rôle de Mystique le temps d'un caméo dans Les Gardiens de la Galaxie, aux côtés de son partenaire Chris Pratt.

"Je préfèrerais ça plutôt que de refaire un film X-Men (...) Vraiment, j'adorerais me glisser dans la peau de Mystique pour Les Gardiens de la Galaxie. Je ne sais pas si je peux faire ça."

Dans la mesure où Les Gardiens 2 est déjà tourné - sortie prévue le 26 avril prochain - et qu'un épisode 3 n'est pas encore à l'ordre du jour, on serait tenté de dire non. D'autant que les droits du personnage sont détenus par la Fox et que Les Gardiens appartiennent aux studios Marvel.

Alors oui, la Planète Ego, attendue au générique des Gardiens 2, appartenait initialement à la Fox avant que Kevin Feige ne négocie son retour pour ce film... Pour autant, Ego n'a pas la trempe d'une mythique Mystique et avec les nombreux projets du studio autour de l'univers X-Men (Gambit, Les Nouveaux Mutants...), peu de chance que la mutante bleue subisse le même sort. Affaire à suivre.

Pour l'heure, Jennifer Lawrence et Chris Pratt se donneront la réplique dans Passengers.