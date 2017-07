Jeanne Moreau n’est plus : Une femme dans le tourbillon de la vie

Actrice en mouvement, femme de tête et icône malgré elle, Jeanne Moreau, dont le décès à 89 ans a été

annoncé lundi, a incarné à l'écran une exigence et une

sensualité qui ont permis à une génération de

réalisateurs de transformer le cinéma.



Comédienne de formation théâtrale classique, élève du conservatoire entrée à la Comédie-Française à 20 ans, Jeanne Moreau a été l'une des muses de la Nouvelle vague française des années 1950-60 et s'est assuré une place dans le cinéma étranger en mettant à profit sa maîtrise de l'anglais, la langue de sa mère.

D'abord jugée peu photogénique dans des studios où régnaient des conventions surannées, elle s'est imposée avec Louis Malle, François Truffaut, Orson Welles, Luis Bunuel ou Joseph Losey.

Ces créateurs, dont elle attendait précision et rigueur comme d'elle-même, ont élargi ou affiné avec son concours les notions de personnage et d'interprétation.

Une grande actrice se distingue d'une autre par "l'engagement absolu et une alchimie, quelque chose qui ne s'explique pas", déclarait-elle début 2008 à Paris Match. Il s'agit, pensait-elle aussi, d'"être ému comme les personnages" et non "ému par" eux, afin d'échapper à la sentimentalité.

Face aux scandales suscités par l'érotisme de films tels que "Les Amants" (Malle, 1958), elle acceptait de se voir traitée de putain en notant que son métier ne consistait pas à se cacher. Le public devait toutefois réserver un franc succès à "Jules et Jim" (Truffaut, 1961), où elle joue une femme tonique et instable au centre d'un triangle amoureux.

Entre activité professionnelle et vie personnelle, pas de vraie séparation: adepte des rôles risqués, elle constatait que la passion amoureuse était liée aux épisodes clés de sa vie - en particulier sa liaison "déterminante" avec Louis Malle.

Les personnages "dangereux" ont trouvé en elle une interprète sans réticence, des "Liaisons dangereuses" (Vadim, 1959) aux "Valseuses" (Bertrand Blier, 1973) en passant par "Le journal d'une femme de chambre" (Bunuel, 1964). Aux yeux de Truffaut, elle ne faisait "pas penser au flirt mais à l'amour".

Les chansons qu'elle a fait connaître reflètent parfois sa vie intime. Ainsi "Le tourbillon", qu'elle chante en direct dans "Jules et Jim" avec son auteur Cyrus Bassiak (le futur romancier Rezvani) et qui résume ses relations avec son premier mari, le réalisateur Jean-Louis Richard, rencontré, perdu, retrouvé: "Chacun pour soi est reparti/Dans l'tourbillon d'la vie..."

Cette femme "fragile et forte", qui a connu les passages à vide et les excès, était une lectrice assidue qui cultiva l'amitié des écrivains (Marguerite Duras la "confidente", Tennessee Williams, Anaïs Nin, Patricia Highsmith).

Ses affinités littéraires ont influé sur la comédienne, qui envisageait toute oeuvre "dans son ensemble". Un acteur devait avoir une opinion, savoir ce qu'il aime et "refuser catégoriquement" ce qu'il n'aime pas.

Le théâtre ayant suivi la vedette de l'écran, elle a reconnu pour maîtres des metteurs en scène qui vont de Jean Meyer à Peter Brook, d'Antoine Vitez à Klaus Mikael Grüber.

Le rôle qui lance sa carrière est celui d'une autre prostituée dans "L'Heure éblouissante" en 1953. Elle a divorcé entre-temps d'avec Jean-Louis Richard et son activité sur les planches va de pair avec des films où elle côtoie Fernandel, Jean Gabin (qui la gifle dans "Touchez pas au Grisbi").

En 1956, le jeune Louis Malle lui fait tourner "Ascenseur pour l'échafaud", où elle a pour partenaires l'acteur Maurice Ronet et, en filigrane, la trompette de Miles Davis.

Dans "Les Amants" (1958), qui répand une odeur de soufre, Louis Malle suggère plus qu'il ne montre la sexualité, insistant sur une main ou un geste. "C'est le premier film qui a été fait pour moi", dira Moreau, dont l'érotisme transparaissait.

"Moderato Cantabile" (Brook, 1960) lui vaut le prix d'interprétation féminine à Cannes. La gloire s'installe avec "Jules et Jim", le rôle de tentatrice d'"Eva" (Losey), "Le Procès" (Welles), "Le Journal d'une femme de chambre" (Bunuel), "La mariée était en noir" (Truffaut, 1968).

Vieillir lui a peu coûté car elle était accoutumée de longue date, disait-elle, à plaire sans le devoir à la beauté physique.

Celle qui n'eut guère "la mémoire qui flanche" a beaucoup écrit et discouru sur d'autres. Elle espérait "laisser un beau jardin" avant de disparaître.