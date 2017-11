Jay-Z et le hip-hop écrasent tout aux Grammy Awards

Le hip-hop a fait mardi une démonstration de force en raflant un nombre impressionnant de nominations aux Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine, emmené par le parrain Jay-Z, sélectionné huit fois, le record de cette édition. Rarement dans l’histoire des Grammy Awards, dont la cérémonie aura lieu le 28 janvier à New York, ce genre musical né au début des années 70 à New York aura été autant mis à l’honneur, avec, outre Jay-Z, Kendrick Lamar nommé sept fois et Childish Gambino, cinq, dans la liste annoncée mardi.

C’est une nouvelle reconnaissance pour Shawn Carter, le vrai nom de Jay-Z, qui a déjà été récompensé 21 fois aux Grammy Awards, et dont le dernier album, son treizième, “4:44”, a été un nouveau succès populaire et critique. L’album est très personnel, avec notamment un texte (“Smile”) dans lequel il évoque l’homosexualité de sa mère, Gloria, où le single éponyme “4:44” dans lequel il semble présenter des excuses à son épouse, la chanteuse Beyoncé, pour son infidélité passée. La cérémonie du 28 janvier pourrait permettre à Jay-Z de passer devant Beyoncé (22) au nombre des victoires et se rapprocher un peu plus de la référence en matière de musique pop, le musicien, compositeur et producteur Quincy Jones (27), le recordman demeurant le chef d’orchestre d’origine hongroise Georg Solti, avec 31 trophées. L’empreinte de Jay-Z sur cette 60e édition des Grammy Awards est telle que le producteur de l’album “4:44”, No I.D., a également été nommé cinq fois. Les nominations et les récompenses des Grammy Awards sont attribuées par les professionnels de la musique aux Etats-Unis, membres de l’Association The Recording Academy.

Nommé dans trois des quatre principales catégories et six fois au total, le chanteur d’origine hawaïenne Bruno Mars est le seul à vraiment tirer son épingle du jeu face aux rappeurs. Son album “24K Magic”, très influencé par la pop et la funk des années 80, est ainsi représenté dans les catégories “Album de l’année”, “Disque de l’année” (pour les titres simples) et “Chanson de l’année” (“That’s What I Like”).

Déjà vétéran du circuit et titulaire de cinq Grammys, Peter Gene Hernandez, de son vrai nom, ne pouvait prétendre à la quatrième catégorie principale, celle de meilleur nouvel artiste, où figurent les révélations Khalid et SZA, qui pour leur premier album, ont chacun été nommés dans cinq catégories. Incontestablement titre de l’année, avec ses 4,4 milliards de vues sur YouTube en dix mois seulement depuis janvier, “Despacito” de Luis Fonsi et Daddy Yankee est en compétition pour le disque de l’année et la chanson de l’année, dans sa version enregistrée avec le chanteur américain Justin Bieber.

Egalement nommé dans deux des quatre catégories majeures, le rappeur Kendrick Lamar pourrait enrichir fin janvier son palmarès, qui compte déjà sept trophées dont cinq lors de la seule cérémonie 2015.

Autre représentant de la famille hip-hop, Childish Gambino clôt en fanfare une année exceptionnelle. Nommé cinq fois aux Grammys, Donald Glover, de son vrai nom, est un touche à tout de génie, déjà récompensé aux Golden Globes début janvier pour son rôle dans la série télévisée “Atlanta”, qu’il a, par ailleurs, créée, co-écrite et co-produite.