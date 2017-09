Jannat Mahid s’associe avec Kandali et Bikcha pour son premier titre en dialecte marocain

L’artiste marocaine qui a côtoyé de grands noms de la chanson

arabe dont Majda Roumi, Wadii El Safi et Sabah Fakhri chantera

pour la première fois dans sa langue maternelle. Les paroles

suaves sont de Jalal Kandali.



La célèbre chanteuse marocaine Jannat Mahid s’apprête à sortir un nouveau tube sentimental en dialecte marocain, écrit par le poète et journaliste Jalal Kandali, composé par Zakaria Bikcha et produit par Hamza Elghazi. Une première pour la star qui n’a jamais chanté dans sa langue maternelle, sauf quelques chansons nationales célèbres.

Dans un entretien accordé à Libé, elle explique qu’elle aurait aimé que ses anciens albums contiennent des chansons marocaines. «Mais je suis contre le fait de chanter une chanson juste parce qu’elle est marocaine. Elle doit être à même de concurrencer les chansons égyptiennes, et cela nécessite des efforts et des idées», dit-elle. Et d’ajouter: «J’ai travaillé pendant longtemps toute seule, mais après l’accord avec Rotana, on m’a proposé d’interpréter une chanson raï et de l’inclure dans mon album pour lui assurer une grande diffusion. Cette chanson a eu un grand succès et cela a renforcé ma position dans les négociations avec Rotana pour l’interprétation de chansons marocaines».

Pour sa part, Jalal Kandali, auteur de la chanson qui devrait sortir dans quelques semaines, explique que «l’équipe est en contact permanent avec la chanteuse qui tient à veiller sur toutes les étapes de création». «Je suis très heureux de collaborer avec une artiste de la trempe de Jannat Mahid qui a su se faire un nom parmi les grands de la chanson arabe.

Et Dieu sait combien il est difficile de se frayer un chemin dans le milieu de la musique en Egypte», dit-il. Et d’ajouter: «En plus d’être une grande artiste, Jannat est doublée d'une véritable amie et le courant passe parfaitement entre nous. Ce qui a beaucoup facilité notre collaboration». De son côté, le compositeur Zakaria Bikcha a souligné que ce travail est très particulier pour lui, puisque c’est la première fois qu’il collabore avec Jannat Mahid et Jalal Kandali, d’autant plus qu’il s’agit du premier titre sentimental qu’il a composé après beaucoup de chansons nationales et religieuses.

Il est enfin à rappeler que Jannat s’est fait connaître en remportant la compétition musicale «Noujoum Al Rad» au Maroc.

Depuis, elle a choisi de poursuivre ses études avant de s’installer en Egypte. Au début des années 2000, la chanteuse obtient la première place (Best Arabic Voice) au "Layali Dubai", dans le cadre du Dubai Shopping Festival (DSF) et est invitée à chanter au prestigieux théâtre de l'Opéra égyptien, où elle côtoie de grands noms de la chanson arabe dont Majda Roumi, Sabah Fakhri, ou encore Wadii El Safi.

Mais c’est en 2006 que sa carrière prend son envol avec le tube «Li bini wbinek» (Entre nous deux) qui a battu tous les records dépassant même les ventes d'albums de certains artistes confirmés comme Elissa et Assala.

A ce jour, elle a enregistré trois albums qui connaissent un grand succès auprès du public marocain et arabe. Elle a également participé à plusieurs concerts et festivals dans différents pays du monde arabe.