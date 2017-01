James Duddridge : Le retour du Maroc à l'UA mettra fin à une anomalie qui n'a que trop duré

Le retour du Maroc à l'Union africaine (UA) mettra fin à "une anomalie qui n'a que trop duré", a affirmé le député conservateur britannique James Duddridge.

Lors d'un débat à la Chambre des communes sur les relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique de l'Ouest, M. Duddrige, qui a déjà occupé le poste de ministre chargé de l'Afrique dans le gouvernement de David Cameron, a rappelé que le Maroc, l’un des fondateurs de l’OUA, a largement dépassé le nombre de voix requis pour la réintégration de l'organisation panafricaine.

Le retour du Maroc au sein de sa famille africaine va combler un vide et mettra fin à "une anomalie qui n'a que trop duré", a insisté le parlementaire britannique, mettant en relief la percée diplomatique et économique réalisée par le Royaume en Afrique grâce à la politique africaine solidaire initiée par SM le Roi Mohammed VI. Selon les analystes, l'intérêt particulier accordé par le Maroc au développement de ses relations avec les pays africains, émane de son attachement à ses racines africaines et à la promotion d'une coopération Sud-Sud agissante.

Les visites effectuées ces dernières années par le Souverain dans plusieurs pays africains témoignent de la volonté du Royaume d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations maroco-africaines.

Le Maroc est devenu ces dernières années l’un des principaux investisseurs en Afrique, contribuant au financement de plusieurs projets structurants et de développement socio économique dans le cadre d’un partenariat "gagnant-gagnant" et solidaire.