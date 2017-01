James Bond : L'équivalent du personnage de Q dans la réalité est une femme

Vous êtes fan des films de James Bond? Alors le personnage de Q doit vous dire quelque chose. Mais vous pourriez être surpris d'apprendre que l'équivalent de ce personnage dans la réalité est une femme, selon l'agence de renseignement britannique. Le directeur des services de renseignement britanniques (MI6), Alex Younger, a révélé cette information mercredi soir lors de la cérémonie de remise du Prix des femmes dans la technologie de l'information afin d'inciter davantage de femmes à rejoindre le MI6, en particulier celles qui ont des compétences scientifiques ou technologiques. "Si l'une d'entre vous veut nous rejoindre [...], l'équivalent du personnage de Q dans la réalité se réjouit de vous rencontrer, et j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est une femme", a-t-il déclaré. Q est l'un des personnages les plus connus des films de James Bond, où il est dépeint comme un scientifique créant les gadgets les plus fous. Ce rôle a toujours été incarné par un homme au cinéma. M. Younger a en outre ajouté que les gadgets avaient toujours fait partie intégrante des services de renseignement. "La technologie est à présent au cœur de ce que nous faisons, comme jamais auparavant", a-t-il indiqué. Les services de renseignement britanniques communiquent davantage depuis que le lanceur d'alerte américain Edward Snowden a divulgué des documents confidentiels à la presse en 2013. En 2016, M. Younger a prononcé un discours devant les médias au bureau du MI6, un geste sans précédent.