Jamel Debbouze voudrait relancer la série culte “H”

Diffusée sur Canal + à la fin des

années 90, la série hospitalière

"H" qui avait lancé la carrière

de Jamel Debbouze pourrait

revenir sur la chaîne française



Jamel Debbouze garde un souvenir ému de son rôle de standardiste dans la sitcom de Canal + «H», une série diffusée entre 1998 et 2002 et qui racontait le quotidien d'une équipe d'un hôpital de la banlieue parisienne. En 71 épisodes, elle avait lancé la carrière du comédien et fait connaître le duo Eric Judor et Ramzy Bédia. Jamel n'exclut donc pas de la faire revivre. L’humoriste franco-marocain s’est, en effet, récemment confié à l’émission «Média+» dans laquelle il est revenu sur le succès de cette série culte, tout en annonçant son souhait de vouloir la faire revivre à la télévision. «J’aimerais en effet revenir dans une sitcom, accompagné par tous les talents que j’ai pu rencontrer ces dernières années et qui sont très drôles. Je n’ai pas encore présenté le projet à Canal+, mais ça ne saurait tarder», a-t-il déclaré.

L'acteur se souvient notamment des tournages en public et des rires qui n'étaient pas ajoutés au montage. «Nous tournions en public, nos prestations étaient transcendées. Les rires n’étaient pas du tout rajoutés, ils sont réels. C’est une expérience qui me réveille encore la nuit. "H" ne m’a jamais quitté et la suite est déjà dans mon esprit», affirme Jamel. Sauf que pour l’autre protagoniste de la série, Jean-Luc Bideau, qui incarnait le professeur Strauss, lui, n'avait pas gardé d'aussi bons souvenirs du tournage et avait tiré à boulets rouges sur le trio d'acteurs comiques dans une interview en 2013 : «Les mecs étaient impossibles. Ils arrivaient le lundi et jetaient leurs feuilles en l’air», avait-il déclaré. Ce qui laisse croire que si la série revit, elle devrait absolument connaître quelques changements de casting.

Rappelons, par ailleurs, que pris entre ses nombreux films, son Jamel Comedy Club, ou encore son Festival du Marrakech du rire, Jamel Debbouze n’a plus présenté de one man show depuis 2011. Mais selon son blog de fans «PlanetJamel.fr», le comédien devra remonter sur scène en 2017. C’est également ce que laisse entendre Jamel, lui-même, sur Twitter. L’humoriste a, en effet, partagé, il y a quelques semaines, une photo en noir et blanc où on le voit gribouiller, sur une feuille de papier, plusieurs dates. Et si les années 1995, 1999, 2004 et 2011 font écho à ses différents spectacles, tout semble indiquer que la dernière de la liste, 2017, signera son retour sous le feu des projecteurs.

Si Jamel Debbouze est quand même resté bien mystérieux quant à la signification de ce tweet, il n'a pas manqué de retweeter les messages de fans qui affirment que «le boss est de retour», qu'il va effectivement «sortir un nouveau spectacle» ou encore que cette nouvelle est «inattendue et exceptionnelle». «Je n’ai pas arrêté de monter sur scène, je n’ai jamais coupé avec les gens. Pour garder, comme un boxeur, le rapport à sa salle. On a démarré une tournée, ça s’appelle «Jamel improvise» pour pas qu’on m’en veuille si j’essaie des choses», explique Jamel dans un entretien accordé à «L’est républicain.fr». «Je serai prêt en 2017. C’est la chose qui m’éclate le plus», ajoute-t-il.

Le prochain spectacle de Jamel devrait également être intitulé "Jamel Improvise" et devra être mis en scène par Mohamed Hamidi, réalisateur notamment de «La vache», un film dans lequel il a travaillé avec Jamel Debbouze.