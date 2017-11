Jamel Debbouze : Mélissa Theuriau est une mère formidable

Après six ans d'absence, Jamel Debbouze va faire son grand retour avec un nouveau spectacle, Maintenant ou Jamel. En couverture du Version Femina du 19 novembre, l'humoriste a sauté sur l'occasion pour évoquer sa vie privée, ne manquant pas de décrire en des termes plus qu'élogieux sa femme, Mélissa Theuriau. "Melissa est très forte, j'ai fait la meilleure chose de ma vie en l'épousant. C'est une mère formidable, elle gère tout ça de main de maître, je ne sais pas comment elle s'y prend. Elle travaille et s'occupe de tout, et moi, je rentre de tournée en superhéros. Elle fait tout le travail, la pauvre, c'est elle qui a toute la charge mentale. Je le sais et c'est moi qui récolte les lauriers".

Mariés en 2008, l'artiste et la journaliste productrice ont eu deux enfants, Léon, né en décembre de la même année, et Lila, qui a vu le jour en 2011. "Je ne savais pas que je pouvais aimer à ce point, que je pouvais être aussi passionné par un être humain, dit-il. L'amour que j'ai pour elle est incommensurable et j'en suis conscient. J'avais envie d'en parler sur scène. On est papa avec un garçon et j'ai l'impression qu'on est père avec une fille", avait-il notamment dit.