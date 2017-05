Jamal Sellami : Le dernier carré des Jeux de la solidarité islamique dans la ligne de mire des U23

Le Onze national des moins de 23 ans donnera la réplique, aujourd’hui à partir de 9h30, à son homologue camerounais pour le compte de la seconde journée du groupe A de la troisième édition des Jeux de la solidarité islamique qui se déroule actuellement à Bakou en Azerbaïdjan.

Après avoir remporté leur premier match aux dépens de la formation saoudienne par un but à zéro, les joueurs de l’équipe nationale aspirent à conserver cet élan victorieux, leur permettant d’accéder au tour suivant, sachant que leur troisième sortie de la phase de poules sera contre la sélection du pays hôte, lundi prochain.

Dans une déclaration au site de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, le sélectionneur national, Jamal Sellami, a indiqué que «le match face au Cameroun ne sera pas facile du fait que nous aurions affaire à un adversaire robuste, organisé et qui compte dans ses rangs des éléments qui se distinguent par l’engagement physique, en plus de ses lignes rapprochées».

Des qualités qui ne perturbent pas pour autant Jamal Sellami qui a souligné que «nous allons jouer pourvus de la ferme intention de réaliser un résultat positif à même de renforcer nos chances de qualification au stade des demi-finales, d’autant que tous les joueurs sont déterminés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’honorer l’image du football national ».

Ce qui est sûr, c’est que ce ne sera pas gagné d’avance pour le contingent national devant une équipe du continent, d’autant plus que d’après le sélectionneur national, «entre autres contraintes auxquelles l’EN doit faire face il y a l’horaire du match et la pelouse synthétique». Sauf qu’il y a lieu de préciser que ces mêmes difficultés seront aussi rencontrées par l’équipe camerounaise.

Après avoir salué la prestation de ses protégés lors du premier match, Jamal Sellami a fait part du forfait du capitaine de l’EN Houssam Amaânane, blessé face à l’Arabie Saoudite, précisant par là même qu’il offrira l’opportunité à d’autres joueurs qui ne manqueront certainement pas de se donner à fond en vue de gagner cette partie, synonyme d’une qualification au dernier carré de ces Jeux de Solidarité islamique.

En ce qui concerne cette manifestation sportive, dont les deux premières éditions avaient eu lieu à La Mecque en 2005 et à Palembang en 2013, la délégation marocaine renferme une centaine de sportifs qui auront à concourir, outre le football, dans 13 disciplines, à savoir l'athlétisme (33 athlètes), le para-athlétisme (8), la boxe (13), l'haltérophilie (11), le handball (19), le judo (16), la lutte (11), la natation (8), le taekwondo (22), le tennis (3), le tir sportif (2) et le volleyball (19).