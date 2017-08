Jahouh prêté au club indien de FC Goa

Le sociétaire du Fath Union Sport (FUS), Ahmed Jahouh, jouera la saison prochaine au sein de l'équipe indienne du FC Goa, évoluant à l'Indian Super League (ISL), rapporte, mercredi, l’agence de presse indienne.

Les deux équipes ont conclu un accord pour le transfert de Jahouh en qualité de prêt à l’équipe indienne, précise la même source, ajoutant que le milieu de terrain marocain entamera le stage de préparation avec le FC Goa en prévision de la prochaine saison de l’ISL, prévue en octobre.

Jahouh, qui coïncidera avec son ancien entraîneur au Moghreb de Tétouan, l’Espagnol Sergio Lobera, sera une valeur ajoutée au milieu de terrain du FC Goa et renforcera également la ligne d’attaque.

Jahouh, 29 ans, avait déjà gagné à deux reprises le championnat du Maroc avec le Moghreb de Tétouan lors des saisons 2011-2012 et 2013-2014 et participé à la Coupe du monde des clubs en 2014.