Jack Lang : Le discours Royal marque le plein épanouissement des actions accomplies par S.M le Roi en Afrique

Le discours de SM le Roi Mohammed VI devant le sommet de l'Union Africaine (UA) à Addis-Abeba est un discours historique et puissant qui marque le plein épanouissement des actions accomplies par le Souverain en Afrique, a affirmé le président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre français de la Culture, Jack Lang.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lang s’est dit ému et très touché par le discours Royal, rappelant que SM le Roi a affirmé qu’"il est l'heure de rentrer à la maison" qu’il n’a jamais quittée en réalité.

Ce discours, caractérisé par son ton et riche en valeurs humaines, témoigne de l’amour du Souverain pour l’Afrique et son attachement au développement du continent, a-t-il relevé, mettant en avant la présence spirituelle, intellectuelle et politique du Maroc en Afrique sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Le discours d’Addis-Abeba témoigne que SM le Roi est en pleine harmonie avec ce qu’il entreprend depuis des années en Afrique en pleine fidélité avec la Constitution marocaine qui affirme avec force le caractère africain du Maroc, a fait observer M. Lang, saluant l’action d'un homme d’Etat qui conçoit un grand projet et une ambition forte pour ce continent.

SM le Roi mène depuis plusieurs années ce combat vers l’Afrique pour assurer une présence rayonnante du Royaume dans le continent, a affirmé l’ancien ministre français, mettant par ailleurs en exergue l’hospitalité remarquable du Maroc à travers notamment sa politique d’accueil des migrants subsahariens.