Jack Lang : Le Maroc est l'un des pays les plus créatifs et les plus inventifs du monde arabe

Le Maroc est l’un des pays les plus créatifs et les plus inventifs du monde arabe, à travers les écritures, l'architecture, l'expression musicale et aujourd'hui encore dans l’art contemporain et le cinéma, affirme M. Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe (IMA). Dans un entretien accordé à la MAP à l'occasion du 30ème anniversaire de l'IMA, M. Lang a jugé qu'il était donc "très légitime que le Royaume soit présent en force dans le programme de cette institution". "La contribution du Maroc et des Marocains à l’IMA est sans prix, elle est exceptionnelle. Le Maroc est un pays d’exception, les relations entre le Maroc et la France sont des relations d’exception", a souligné le président de cette institution qui avait été inaugurée en 1987 par l'ancien Président français, François Mitterrand. "Le Maroc est ici chez lui et les Marocains sont ici chez eux. Certains parfois expriment des sentiments d'envie mais je leur réponds: le Maroc est le Maroc », a-t-il insisté en soulignant la signification hautement symbolique de la place attenante à l’IMA baptisée du nom de Feu SM Mohammed V.

"SM le Roi Mohammed VI a une sympathie particulière pour l’IMA, il nous a fait l’honneur de nous rendre visite à plusieurs reprises et de présenter, ici même, la maquette du futur centre culturel marocain" en cours de réalisation à Paris, s'est félicité le président de l'IMA, une institution, a-t-il rappelé, «née de la volonté de la France et des pays arabes de jeter un pont entre le monde arabe et les autres civilisations».

Tout au long des 30 années d'existence de l'IMA, "le Maroc a toujours été présent et j'ai veillé personnellement à ce que ce soit le cas", a affirmé l'ancien ministre français de la Culture, en citant notamment les fabuleuses expositions: "Le Maroc contemporain" et "Splendeurs de l'écriture au Maroc, manuscrits rares et inédits", inaugurée par SAR la Princesse Lalla Meriem et l'ancien Président français François Hollande ou encore la présence très forte du Maroc dans l’exposition sur "Les trésors de l’Islam en Afrique subsaharienne".

"SAR la Princesse Lalla Meriem avait accompli un grand geste symbolique consistant à remettre une décoration Royale à un Imam, un Rabbin et un Evêque", s'est-il remémoré, saluant "l'esprit de tolérance et d’ouverture qui est celui du Maroc mais qui est aussi le nôtre". Interrogé sur les perspectives d'avenir pour l’IMA, M. Lang a tenu à préciser tout d'abord que "l’œuvre accomplie depuis ces 30 dernières années a été immense, en dépit des hauts et des bas", soulignant que depuis son accession à la tête de cette institution, il n'a cessé d'accorder une plus grande place à la fois à la tradition et à la modernité et "le meilleur exemple en est l’exposition sur le Maroc contemporain qui a occupé tout l’immeuble et qui a été un immense succès". Pour lui, l'important dans les années à venir "c’est de développer ce que nous avons changé", citant pour exemple la langue arabe, dont le département a connu un essor nouveau.

« Le nombre des élèves a considérablement augmenté et nous sommes actuellement en train de négocier avec des organismes internationaux la possibilité que la langue arabe puisse, à partir de l’IMA, bénéficier d’une certification de différents niveaux », a-t-il précisé. "Nous avons, par ailleurs, souhaité qu’à côté des grands événements, la partie colloques, forums, échanges entre universités se développe.

A une époque où l’ignorance entraîne fanatisme et obscurantisme, il est important que l’IMA offre ici l’occasion d’enrichir la connaissance, les savoirs et la culture", a-t-il dit.