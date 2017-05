JO 2024 : Dur dur sera le départage

"C'est la vision des Jeux qui fera la différence entre deux candidatures techniquement très fortes", a estimé mardi Patrick Baumann, président de la commission d'évaluation du CIO, en conclusion de sa visite d'inspection de la candidature de Paris aux JO-2024 auxquels prétend également Los Angeles.

"Ces deux candidatures ne présentent pas de risque majeur. Elles ont des sites, des garanties, des équipes, une culture de l'olympisme, deux villes fantastiques qui ont répondu à toutes nos questions, toutes nos remarques", a précisé le Suisse, secrétaire général de la Fédération internationale de basket (Fiba).

"Mais il ne fait pas de doute que ces villes, parce qu'elles sont dans des pays différents avec des cultures différentes, ont une vision des Jeux qui n'est pas la même et ce sera l'une des clés du vote, le choix des membres du CIO entre ces deux visions", a-t-il poursuivi lors de la conférence de presse de clôture de la visite des onze membres du CIO à Paris.

A Paris, auditée de dimanche à mardi avec en point d'orgue un petit déjeuner au palais de l'Elysée où le président de la République Emmanuel Macron a assuré le CIO du soutien de l'Etat français à Paris-2024 et annoncé sa présence le jour du vote, le 13 septembre, à Lima, Baumann a vu "de remarquables sites bâtis autour de monuments historiques d'une beauté extraordinaire".

Il a constaté également "l'expertise, la motivation et la passion des équipes", le "soutien fort et solide des autorités publiques".

A Los Angeles la semaine dernière, la commission avait jugé "hallucinants et bluffants" certains des sites proposés.

La commission d'évaluation du CIO rendra son rapport le 5 juillet. Les 11 et 12 juillet, un dernier grand oral des candidatures sera organisé à Lausanne pour les 95 membres du CIO.